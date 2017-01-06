一例一休業者叫苦 呂秋遠：便利生活來自勞工血汗

2017-01-06 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路引發各方議論，甚至部份業者醞釀漲價，律師呂秋遠在臉書上針對此事發表評論，點出不少服務都來自勞工的血汗及壓榨，「我們的生活其實是建立在脆弱的基礎之上」。

呂秋遠今（6日）在臉書上提到，雖然一例一休的發展仍待觀察，「不過，勞工意識在去年確實大幅成長，這肯定是好事，至少讓我們知道，我們的生活其實是建立在脆弱的基礎之上。」

他指出幾項例子，比如「健保體系建立在醫護人員的血汗」、「便利商店全年無休，建立在總公司對加盟主和工讀生的層層剝削」、「中小企業建立在員工薪資壓在最低，才能生存」等，發現，台灣可以擁有各種看似便宜又方便的服務，是因為「沒有一例一休制度」，呂秋遠表示「這樣的小確幸，讓我覺得，我的生活品質，其實好脆弱，一點也猜不透。」