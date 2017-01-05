高鐵探索館開幕 1:1車頭模型、擬真駕駛艙
行政院長林全、交通部長賀陳旦、桃園市長鄭文燦等人出席高鐵通車10週年暨探索館開幕典禮，並參觀館內展出。（記者廖振輝攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司今日於桃園運務大樓舉辦「通車10週年暨探索館開幕典禮」，展出從BOT開始共19個主題，民眾不僅可藉由展出內容，了解台灣及世界鐵路發展歷程，更有機會看到1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙及許多珍貴高鐵文物。未來，台灣高鐵探索館將以預約方式，接受團體申請參觀，並由高鐵公司指派專人導覽介紹館內文物。
行政院長林全出席活動時表示，高鐵重要的歷史意義是用BOT來興建，透過民間和政府通力合作，政府發揮公權力和信用兩大優勢，加上民間不受年度預算限制、採購招標靈活，克服許多困難走過風風雨雨，在今天看到高鐵成功運轉、翻轉台灣經濟，維持高品質的運輸，有了新的定位。期許高鐵未來為國家扮演重要鐵道運輸角色，培養內在產業成長，更可以把高鐵獨步全球的管理能力，帶到國外去，繼續努力建立模範企業。
高鐵公司董事長江耀宗表示，高鐵10年要特別感謝前董事長殷琪所帶領的團隊，讓大家現在能享受安全、舒適、便捷、準點的高鐵服務；其次，感謝行政、立法部門通力合作，及交通部、高鐵局支持協助，才能讓高鐵公司順利解決財務問題，並在去年10月27日掛牌上市。
高鐵公司表示，選在通車營運十週年完成「台灣高鐵探索館」設置，希望藉由有系統整理高鐵從規劃、興建、營運一路走來的珍貴文物，緬懷高鐵先進造橋開路、如期完成高鐵建設的堅毅精神。台灣高鐵探索館展出內容包含台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、700T高鐵列車的誕生、一日生活圈及公開的密室－高鐵文史庫房等；只要透過館內科技與互動裝置，就可輕鬆了解高鐵故事。
高鐵計畫自2000年3月開始動工興建，2007年1月5日板橋站至左營站通車營運，同年3月2日台北站啟用，加入營運行列。2015年12月1日苗栗站、彰化站、雲林站通車啟用，2016年7月1日南港站通車啟用。目前全線共計12座車站，從南港至左營，營運路線總長350公里，每週依班表提供960班次列車的旅運服務，每日平均旅運旅客超過15萬3千餘人次。
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標題：高鐵探索館開幕 1:1車頭模型、擬真駕駛艙
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