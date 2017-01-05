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慢城南庄新風貌 觀光協會捲袖清家園

協會成員幫忙店家洗刷招牌等外觀。（記者許展溢攝）

2017-01-05  13:56

〔記者許展溢／苗栗報導〕南庄鄉去年獲國際慢城認證，南庄觀光產業協會理事長劉月梅曾說，南庄要創新風貌，地方社區認同是第一步，今天上午協會理監事共十多人，一起捲起袖子，在鄉內各道路、指標進行擦拭、清潔。劉月梅表示，希望能讓遊客到南庄不僅能感到乾淨，也能舒服、自在。

劉月梅說，農曆年要到了，南庄在獲國際慢城認證後，已打響好口碑，但為了讓遊客可以更悠閒的享受南庄的恬靜，體驗南庄獨有文化，她表示，基本觀光景點清潔、維護不能少。

一大早理監事共分兩組人馬，開著小貨車，載著梯子等各式清潔用品，一組從中港溪大橋苗124線開始沿路從鄉內清潔，另一組則從蓬萊清潔到外。捲起袖子、清掃家園不分你我，大家先是檢查道路指標及民宿、餐廳指示牌是否藏汙，眾人再齊心合作，手持各式清理工具，先是拿起水槍噴灑，再利用刷子清潔，最後再用拖把擦拭。

「慢城就是要給旅客一種乾淨感」，劉月梅認為，因此大家一起發想，一定要將道路上各項指標，甚至店家廣告招牌都變的更明亮，不僅讓旅客看到招牌可以一目了然，想去哪就去哪，也要讓旅客到此一遊後能留下好印象。

理監事們利用水槍先噴灑再清潔。（記者許展溢攝）

協會成員使用梯子進行清潔。（記者許展溢攝）

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相關關鍵字： 創新風貌 南庄 慢城認證
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標題：慢城南庄新風貌 觀光協會捲袖清家園


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