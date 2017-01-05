消防員在救護車內用餐被檢舉 網友怒「同理心在哪」？

有市民發現消防員在救護車內用餐，進而投訴，表示此舉是「影響台北市政形象」。許多網友看到後都憤怒地說：「到底有沒有同理心啊？」（圖擷取自臉書粉絲專頁「阿任的想像天地」）

2017-01-05 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕過去曾有警察身穿制服吃飯，被民眾拍照投訴，認為「觀感不佳」，不過現在又有消防員將病患送至醫院急救後，在救護車內吃宵夜，而被民眾目擊，投訴此舉是「影響台北市政形象」。許多網友看到如此控訴，全都憤怒地說：「到底有沒有同理心啊？」

臉書粉絲專頁「阿任的想像天地」昨日貼出一張申訴案件信，信中指出，該位台北市民在12月28日晚間10點30分在聯合醫院仁愛院區，看到兩名消防局隊員在將病患送醫急救後，在執行勤期間於救護車內吃消夜，認為此行為觀感不佳，影響台北市政府形象，該市民最後則要求「敬請相關權責單位查察督導改善」。

針對市民對消防員在車內用餐的投訴，「阿任的想像天地」對此質疑：「消防員到底算不算人呀？」醫勞盟也在臉書分享這張照片，並反問這位投訴的市民：「您確定消防員吃的是宵夜？，還是因為已經忙了一整天的勤務到沒有時間吃的晚餐甚至午餐呢？」

許多網友也紛紛憤怒的說：「到底有沒有同理心啊，救護人員是上班都不能吃飯吸空氣就飽了是嗎？」、「 投訴的人是怎樣？那可能是他們的第一餐！」、「消防人員也是人，也是會累的...」、「這種無理的投訴可以不用回應吧...一點同理心都沒有。何謂觀感不佳...」、「在車上待命，這精神應該嘉許才是！」