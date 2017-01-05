坍塌殷鑑不遠 基隆復興路空地剛修復又遭佔用

復興路空地遭人鋪設水泥、擺放移動式車棚，裡頭還有冷藏櫃等物品。（記者林欣漢攝）

2017-01-05 11:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕前年8月，基隆市中山區復興路179-4號因為違建壓破下方箱涵，造成地層下陷、路基掏空意外，市府去年才完成修復工程，但殷鑑不遠，近日民眾發現，該空地遭人鋪設水泥、擺放移動式車棚，放置冷藏櫃等物品，民眾氣得痛批：「還學不到教訓，找死嗎？」

復興路179-1、179-4號兩棟違建，因超重壓毀下方箱涵，雨水長期沖刷導致土石流失，前年8月23日晚間，地基出現掏空，房屋也傾斜、變形，市府展開箱涵重建工程，去年才完工，並由區公所進行綠美化工作。

附近居民近日發現，該空地遭人鋪設水泥，擺放移動式車棚，棚架裡頭還有冷藏櫃等設施，愈做愈大，氣得向本報投訴，「還沒從災難中學到教訓嗎？」

中山區公所表示，里幹事第一時間就發現該空地鋪設水泥、擺放移動式車棚，由於該空地有國有地及私人土地，上星期已展開查報工作，確認是否有佔用情形，

姚姓居民說，該空地有國有地也有私人土地，產權複雜，建議市府應向私地主買下土地，闢建公園打造休閒場域。