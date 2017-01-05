| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

坍塌殷鑑不遠 基隆復興路空地剛修復又遭佔用

復興路空地遭人鋪設水泥、擺放移動式車棚，裡頭還有冷藏櫃等物品。（記者林欣漢攝）

2017-01-05  11:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕前年8月，基隆市中山區復興路179-4號因為違建壓破下方箱涵，造成地層下陷、路基掏空意外，市府去年才完成修復工程，但殷鑑不遠，近日民眾發現，該空地遭人鋪設水泥、擺放移動式車棚，放置冷藏櫃等物品，民眾氣得痛批：「還學不到教訓，找死嗎？」

復興路179-1、179-4號兩棟違建，因超重壓毀下方箱涵，雨水長期沖刷導致土石流失，前年8月23日晚間，地基出現掏空，房屋也傾斜、變形，市府展開箱涵重建工程，去年才完工，並由區公所進行綠美化工作。

附近居民近日發現，該空地遭人鋪設水泥，擺放移動式車棚，棚架裡頭還有冷藏櫃等設施，愈做愈大，氣得向本報投訴，「還沒從災難中學到教訓嗎？」

中山區公所表示，里幹事第一時間就發現該空地鋪設水泥、擺放移動式車棚，由於該空地有國有地及私人土地，上星期已展開查報工作，確認是否有佔用情形，

姚姓居民說，該空地有國有地也有私人土地，產權複雜，建議市府應向私地主買下土地，闢建公園打造休閒場域。

廣告
  • 坍塌殷鑑不遠，基隆復興路空地剛修復又遭佔用。（記者林欣漢攝）

    坍塌殷鑑不遠，基隆復興路空地剛修復又遭佔用。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 佔用 地層下陷 坍塌 路基掏空
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：坍塌殷鑑不遠 基隆復興路空地剛修復又遭佔用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.