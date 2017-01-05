市府調漲抽成 北農工會揚言春節前怠工
台北農產企業工會上午召開記者會，指控市府官逼民反。（記者黃建豪攝）
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第一果菜批發市場合約已到期，台北市府政府正與台北農產運銷公司研議簽訂新合約，但新合約在議員主導下，大幅調漲北市府對北農抽成。據此，台北農產企業工會上午召開記者會，揚言若北市府抽成仍欲由10％調漲至15％，擬動員發動「怠工」，在農曆春節前連續3天，不進行蔬菜、水果拍賣。
市場處上週赴市議會財政建設委會報告要與北農簽訂的第一果菜批發市場新合約內容，經決議通過第一果菜批發市場的拍賣場、冷藏庫與停車場抽成使用費，抽成比例由10％提高至15％，合約亦由3年一約縮短為半年一約，北市府一年約可多抽取3600萬元使用費抽成，幾乎佔北農往年稅前淨利的86％。
北農工會理事長張寶智上午則召開記者會抗議，指控用這些政治手段，迫使北農總經理職務改朝換代等動作，已經威脅到員工基本權益。由於2003年北農曾因營運不佳，導致公司資遣員工，並全體減薪10%以上，至今尚未調回，北農工會擔心，若北市府增加抽成比例，造成公司盈餘減少進而影響員工權益，因此不排除發動激進手段抗議。
北農工會指出，工會理監事已於1月3日舉行臨時理監事會議，會中通過決議，若北市府仍堅持15％使用費抽成，將舉行會員大會，討論在春節前怠工3天，怠工是指，員工仍照常上班，但不進行蔬果拍賣，並事先通知產地連續3天，不要運送蔬果到北農；此外，因北農人事紛爭以來，「少數議員」不斷指北農濫發獎金，已嚴重抹黑北農形象，因此決議動員連署至其服務處抗議，甚至不排除發動罷免。
張寶智亦透露，今天上午召開記者會前，農糧署官員與台北市副長陳景峻曾致電關心，盼動之以情，陳表示會將北農問題帶回市府處理，甚至呈報市長柯文哲。但對於陳景峻是否有具體承諾，張寶智並未明說。
由於市議員梁文傑昨晚在臉書發文指「韓國瑜（北農總經理）明天要發動台北農產公司的員工罷免我。儘管來吧。」因此媒體事後追問，研擬罷免議員，是否就是指梁文傑？張寶智僅稱，「梁議員誤會」，聯署是由工會理監事會決議而成，與韓國瑜無關。
第一果菜批發市場副主任蘇國寶不諱言，若真的發動怠工，別說3天，光是1天就會嚴重衝擊市場。至於有多嚴重？ 蘇國寶說，北農進貨蔬果總量占全國的17%，影響程度可想而知。
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