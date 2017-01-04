最好一天喝2杯 董氏調查：八成學童牛奶攝取不足

2017-01-04 17:36

〔記者林彥彤／台北報導〕學童攝取乳品不夠，恐造成鈣缺乏，影響身高發展！根據董氏基金會一項調查發現，台灣學童有高達八成牛奶攝取不夠，其中有六成的學童沒有天天喝牛奶；醫師呼籲，補充鈣質還是喝牛奶最好，每天喝2杯（一杯240C.C）的量，搭配運動與陽光，小孩才會長得好。

董氏基金會在去年11月到12月間，針對全台北中南共計415位國小五年級學童與家長進行攝取牛奶的調查，結果發現，有超過83.3%的學童都喝不足量（建議攝取量360ml），且有六成的學童沒有天天喝牛奶，進一步分析又發現，有29.2%的學童常以為「鮮奶茶」就是鮮乳。

成大醫院家醫科主治醫師吳至行表示，日本就已出現乳品飲用近年呈現下降趨勢，同時期日本人的身高也由高到低，出現「A型反轉現象」，也就是平均身高出現下降的趨勢圖；台灣學童應作為警戒，不可忽視喝足牛奶的重要。

吳至行建議，成長中的學童一天最好喝足360ml的量，相當於市售小盒牛奶240ml兩盒的量。還要再搭配運動及日曬陽光才有助於鈣質的形成；並避免攝取含有咖啡因的「鮮奶茶」。

董氏基金會營養師尤宣文也說，對於對牛奶過敏或不適的學童，則可選擇其他像是優酪乳、小魚乾以及綠色蔬菜等，也有助於補鈣，但她強調，人體鈣質的吸收還是牛奶效果最好。