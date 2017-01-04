亞洲人近視率較歐美高 竟是「教育文化」害的....

2017-01-04 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕為什麼歐美人士比台灣人更愛看電視、打電玩，近視率卻很比較低？麗明眼科診所院長陳祐瑲將原因指向兩大關鍵：教育文化及文字筆劃。

陳祐瑲分析，造成近視的原因為長期「近距離」、「長時間」、「連續用眼」造成的眼球加速生長反應，由於「近距離」所指的是30公分以內的距離，因此看電視、打電玩等中遠距離的行為並不會造成近視。但近距離（30公分以內）使用手機、平板則很容易造成近視惡化，近十年來歐美的近視率開始飆升，主因就是平板電腦、手機的興起。

至於亞洲人近視率為什麼特別高，陳祐瑲指出，由於華人的教育文化提倡及早學習、大量反覆練習，造成近距離用眼時間長。

除此之外，全世界近視率最高的三個地方為台灣、澳門、香港，也是目前唯三的繁體中文使用區，小一學童從6~7歲開始花許多時間練習書寫筆畫複雜繁體字，對眼睛視力造成不好的影響。他寫道：「書寫的學習難度與一個地區的近視盛行率有非常大的決定性關聯，愈早開始拿筆、愈容易近視、愈鼓勵大量閱讀，近視度數愈深。」

不過他也澄清，之所以提出這樣的論點不是要叫孩子不能讀書寫字、或鼓吹廢除正體中文，只是從醫學角度分析問題。

陳祐瑲強調，姿勢不良（用眼距離過近）是造成近視的直接原因，文字的複雜度是危險因子（非直接原因）。對此他則建議：「保持距離、中斷休息，多看遠、少做連續近距用眼、多做戶外運動，孩子不要太早拿筆、坐姿距離要嚴格控制改良，定期回診確認度數視力、高風險者要提早治療。」

陳祐瑲認為，在不放棄正體中文字的前提下，應該要放慢學習書寫中文字的進度，並且嚴禁幼童過度反覆練習書寫筆畫。可以先學讀、後學寫，不要急著要求字跡的美醜、筆劃的順序，反正長大後都是打字居多，書寫真的沒我們想的那麼重要，長大一點再來要求細節，可以避免很多近視問題。」

有網友建議：「教育界真的該檢討小學生的識字課程規劃，慢一點認字不會怎麼樣，但是視力惡化了就一輩子回不來了。」