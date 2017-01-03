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最受歡迎媳婦星座 調查：天秤女奪冠！

2017-01-03  17:38

〔記者陳炳宏／台北報導〕什麼星座會是最受公婆歡迎的媳婦人選？什麼星座又會是好老公呢？婚戀交友APP「SweetRing」，日前公布年度調查結果發現，67%天秤女願意與公婆同住，成為最受歡迎的媳婦人選，而土象星座（處女座、摩羯座、金牛座）的男生則是擁有好老公的特質。

全球會員200萬的SweetRing，針對台灣地區120萬會員進行抽樣問卷調查，內容包含約會誰付款、是否願意與對方父母同住等問題，最後回收樣本數共5,000份。

其中問到『未來是否要與公婆同住？』，是多數台灣女生在考慮是否願意與對方結婚的其中一個要素，SweetRing調查發現，有67%的天秤女願意與公婆同住，其次為白羊座與摩羯座，可以看出願意與公婆同住的好媳婦人選，非天秤女孩莫屬；而最不願意和公婆同住的則是雙子座女，比例超過58%，準備與雙子座結為連理的男士，還是要先確認彼此的共識。

反之，在十二星座男生中「婚後願意與對方父母同住」的，最大器的男人是處女座與白羊座，77%都表示可與女方父母同住，再來是摩羯座74%，SweetRing表示，看來貼心的男人有日漸增加的趨勢。

首次約會誰買單？ 多數男生：女生不該付

另外，問到首次約會到底誰買單？四分之三男生認為「女生不該付」，調查結果顯示，有55%的女生認為應各付各的，45%的女生則堅持應該由男生支付；反觀男生，有超過四分之三的男生都認為第一次見面需展現大方由男方付款，而從星象來看，既定印象中較海派的火象星座對情人上就沒有土象星座大方，超過74%的土象星座單身男生，包含處女男、摩羯男與金牛男，都認為首次約會買單是天經地義。

此外，SweetRing調查中發現，超過80%的處女座男性可接受簽署婚前協議書，其次則是天秤男與雙魚男，但風向星座的雙子男「絕對不簽」，是最無法接受的星座。針對婚前協議書的部分，女生的回答相對保守，超過7成的女生表示，聽過也了解婚前協議書，但都表示不會主動提出，怕打壞了雙方的信任與感情。

綜觀以上問卷結果，可以看出願意與公婆同住的好媳婦人選，非天秤女孩莫屬；而首次約會搶著付錢、又願意簽署婚前協議書且肯跟娘家父母同住的優質老公人選則是處女男孩。

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  • 第一次約會該誰付？四分之三男生認為「女生不該付」，有55%的女生認為應各付各的，45%的女生則堅持應該由男生付。（SweetRing提供）

    第一次約會該誰付？四分之三男生認為「女生不該付」，有55%的女生認為應各付各的，45%的女生則堅持應該由男生付。（SweetRing提供）

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標題：最受歡迎媳婦星座 調查：天秤女奪冠！


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