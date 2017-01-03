「花甲男孩轉大人」年後開拍 盧廣仲中分頭亮相
2017-01-03 16:40
「花甲男孩轉大人」近日到台中烏日取景拍攝，卡司包括影帝龍劭華、蔡振南、康康以及歌手盧廣仲（中）。（記者何宗翰攝）
〔記者何宗翰／烏日報導〕電視劇「花甲男孩轉大人」近日到台中烏日取景拍攝，卡司陣容包括影帝龍劭華、蔡振南、康康，歌手盧廣仲也首度以中分頭造型參與戲劇演出，導演瞿友寧表示，自己是台中北屯人，很多戲都會選擇來台中取景，一來風和日麗幫了大忙，上山下海取景容易，往返台北的交通也很方便。
瞿友寧介紹，「花甲男孩轉大人」在講一群長不大的爸爸、阿公，加上「宅男」兒子盧廣仲，一家子「魯蛇」，遇到阿嬤突然病危送回到家裡，本來要斷氣卻奇蹟似的一直沒斷，全家大小開始慌亂，不知道到底希望阿嬤先走，還是繼續留下來的荒謬故事。
盧廣仲說，這次是他第一個戲劇作品，也是第一次在台中待這麼長時間，覺得台中很遼闊，東西很好吃，記得有一個場景在大肚山上的公墓，周圍有紅土看起來像非洲，夕陽也很漂亮；為了搭配角色還剪了中分頭，跟在台上彈吉他的他不一樣，大部分大概都講台語，很有鄉土味，大家可以期待一下。
市府新聞局主秘林尚賢今天帶著太陽餅前往劇組探班，感謝瞿導演選擇東海藝術街、靜宜大學、烏日老宅、瑞井社區等處作為拍攝場景，全劇約8成以上在台中取景，預祝收視長紅。台中影視基金會去年7月成立後，有影視協拍小組提供專業諮詢與資源，無論是電影、電視劇、短片、學生製作等都可提供協助，期待台中發展成為影視文化城。
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