有跡可尋？田中實加耶誕節po文：做了不對的事
田中實加在2016年耶誕節就曾透過臉書發文說自己「做了不對的事」，當時不少讀者留言打氣。（記者吳政峰翻攝）
〔記者吳政峰／綜合報導〕「灣生回家」作者田中實加（陳宣儒）驚爆身世造假，引發軒然大波，至今神隱，不過其實在去年耶誕節，她已透過臉書說自己「做了不對的事」，並盼大家不要懷疑爺爺奶奶（灣生）愛台灣的心，現在看起來，似乎印證了她就是為假冒身分一事感到抱歉，同時希望讀者了解灣生回家的故事是真實的。
去年耶誕節，田中實加突然在臉書發文，寫到「要和大家道歉我做了不對的事」、「但爺爺奶奶（指灣生）愛這一塊土地的心都是真，不要因為我個人的錯誤而質疑了他們」，不少人雖不明就裡，依舊留言打氣。
田中實加當下未解釋何謂「不對的事」，直到今年元旦，身世之謎揭曉，眾人才恍然大悟。
整件事起因於去年底，Ptt網友節錄日本產經新聞社原台北支部局長吉村剛史的文章，內文寫道，他在採訪田中實加時，發現她的身世邏輯錯誤、身家設定有問題，經過追問，田中實加才承認「其實我是台灣人。對不起。」
網友熱議，進而發現她在臉書上PO出的畫作，竟是別人的作品，只是左右顛倒，再把落款改成自己名字，痛批這不是畫，而是合成圖；當時田中實加面對網友指控盜圖，還反擊這是「臨摹圖」，絕非抄襲。後來田中實加的臉書遭人檢舉而停用。
耶誕節當天，田中實加的臉書重新啟用，第一篇文章即是本篇道歉文，許多人還留言「加油！」。沒想到時隔1星期，田中實加突然透過遠流出版社創辦人王榮文發表聲明，坦承自己並非台日混血後裔，而是血統純正的台灣高雄人，書中的「外婆」，其實是在火車站遇到的灣生「田中櫻代」，引起讀者滿滿的大錯愕。「灣生身世是假的」消息傳出後，等同在愛護她的讀者頭上，澆了一盆冷水
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