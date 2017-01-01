買《灣生》書籍 消基會副董：廣告不實可要求退費

田中實加（見圖）身分造假，網友詢問書籍能否退費。（資料照，記者王捷攝）

2017-01-01 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕《灣生回家》作者田中實加承認身世造假，網友詢問書籍能否退費？對此消基會旗下的消費者報導雜誌社認為，此案恐涉詐欺，消費者可要求出版商退費；消基會副董事長游開雄也說，作者以灣生後代吸引讀者，構成廣告不實，可要求退費。

消費者報導雜誌社副社長吳榮達表示，此案依法恐涉及詐欺罪，其出發點偏向詐取財物可能性低，但傾向具有「政治意圖」，因此消費者可依民法「撤銷意思（購買書籍）表示」，要求書商返還價款。

游開雄表示，書籍是智慧財產創作，可能有虛構內容，但作者以灣生後代吸引讀者購買書籍，這點已構成廣告不實，消費者可以主動要求退費。

消保處副處長吳政學則說，一般商品退費牽涉有瑕疵、廣告不實問題，但此案偏向文學價值判斷，不至於有商品瑕疵，但消費者若想退費，仍可向消保官申訴，會幫忙協調。

此外，公平會副主委邱永和表示，將先了解此案，若發現廣告不實會主動立案調查。