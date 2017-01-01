國五北上龜速20公里，雪隧洞口往南回堵約5公里。（記者簡惠茹攝）

2017-01-01 17:47

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國五北上龜速20公里，雪隧洞口往南回堵約5公里，各交流道都大排長龍，預計塞到晚上12點後才會紓解。

坪林行控中心表示，今天上午10點左右，國五北上出現的車潮一直維持到現在，研判是元旦出遊潮，下午1點14分啟動主線紅綠燈儀控與頭城匝道儀控，1點35分開放路肩通行大客車。

坪林行控中心指出，國5北上主線在下午2點30分一度塞到6公里長，下午5點雪隧前端時速約20公里，預估今天還有2萬輛次的車流逗留在宜蘭、花東地區，明天可能會再湧現北上車潮。

明天北上仍有高乘載管制，時間是下午3點到晚上8點，坪林行控中心表示，明天北返車潮會提早湧現，請用路人提早出門，孕婦出示產檢紀錄與身分證，可不受3人限制，明天最晚在上午9點後開始會有出現車潮，用路人可選擇台9線等替代路線。