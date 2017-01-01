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太鼓聲中迎接西螺大橋第一道曙光

西螺大橋兩側河道今天在霧色中呈現矇矓美。（記者陳燦坤攝）

2017-01-01  08:37

〔記者陳燦坤／雲林報導〕雲林縣迎接2017年第一道曙光在西螺大橋，縣長李進勇與大批民眾今天清晨步上曾是遠東第一長橋的西螺大橋，晨曦時刻在澎湃的太鼓聲中迎接新的一年到來，同時揮手互道早安。

告別2016年，縣府團隊今天選在西螺大橋迎接新的一年到來，清晨5時西螺大橋前廣場即擠滿民眾，跟著舞台的演出人員一同跳熱身操，縣長李進勇隨後與民眾在吉燈會吉祥物帶領下，緩緩步上西螺大橋，沿途還有小提琴伴奏，大霧籠照的西螺大橋更添浪漫情趣。

人龍步上橋上第17拱，氣勢磅礡的太鼓表演揭開序幕，伴隨舞者與鼓樂的演出，在霧裡勾勒出扣人心弦畫面，大橋兩岸的天光也漸漸亮起，矇矓之中景色呈現山水畫般美麗景緻，民眾相繼取出手機拍照，為新的一年到來捕捉最美的畫面。

西螺大橋迎晨曦今在在振奮人心的太鼓聲揭開序幕。（記者陳燦坤攝）

縣長李進勇（右五）今與民眾到西螺大橋迎晨曦。（記者陳燦坤攝）

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