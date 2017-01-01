義大世界跨年 逾10萬人觀賞全台最長999秒煙火

高雄義大世界今年繼續挑戰跨年煙火施放紀錄，長達999秒，不但是歷年來最壯觀的煙火秀，也是全台施放最久的煙火。（記者張忠義攝）

2017-01-01 00:58

〔記者洪臣宏／高雄報導〕義大世界999秒跨年煙火磅礡登場，逾10萬民眾在絢爛的火樹銀花中興奮大喊：「2017，新年快樂！」全區環繞1200公尺，號稱全台施放時間最長、面積最大，首次採用60米高3D立柱施放最吸睛。

人潮車潮從下午就開始湧向義大世界，迫使提前1小時於夜間8時就展開交通管制，義大發言人江惠頌表示，估算超過10萬人進入義大世界。

遊客在規劃的綜合教學大樓前的百階梯、科技大樓、理工大樓、體育館活動中心、學生宿舍、大門旁的觀賞區卡位，入夜後萬頭鑽動。

義联集團創辦人林義守率領開場，在倒數浪潮聲中，3D立柱層層向上施放五光十色的絢爛煙花，再由巨型特效2017數字煙火揭開新年序幕，煙花組成的空中瀑布，點燃南台灣夜空，引來連連驚嘆。

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五彩燦爛的煙花在空中綻放，讓夜空增添美麗色彩，現場上萬群眾眼睛直盯天空驚呼不已，也迎接2017年到來。（記者張忠義攝）

五彩燦爛的煙花在空中綻放，讓夜空增添美麗色彩。（記者張忠義攝）

高雄義大世界今年繼續挑戰跨年煙火施放紀錄，長達999秒。（記者張忠義攝）

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高雄義大世界今年繼續挑戰跨年煙火施放紀錄，長達999秒。（記者張忠義攝）