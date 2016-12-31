黏剩蚊...孤單男跨年沒人陪 煞氣「抓蚊」相伴

2016-12-31 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕今晚就是跨年夜，不少人已規劃好行程，與親友共度元旦假期，不過也有人則是選擇獨自一人度過年夜。一名網友在臉書不公開社團「爆廢公社」指出，自己跨年沒人陪，於是只好「抓蚊子」共度跨年夜。

這名網友表示，因為跨年沒有人陪，令他從28日開始抓蚊子來陪他，甚至還對於自己的戰績相當得意。他接著把捉來的蚊子一一黏在白紙上，並替每隻蚊子命名、以及註記補獲的時間，逗趣又無厘頭的名字包括：「被打死蚊」、「煞氣a屁蚊」、「嚕宅蚊」、「上原亞衣」、「蒼井空」等。

PO文被分享到粉絲專頁「爆料公社」上，小編笑稱：「應該要活捉才有聲音陪你倒數啊，傻傻的！」、「等倒數完再把捕蚊燈打開，就有放鞭炮的『笑果』。」貼文也笑倒許多網友，紛紛留言表示，「沒抓到波多野結衣嗎？」、「這是蚊子界的死亡筆記本吧」、「打的不是蚊子，是孤單～」、「為啥打死我的蒼井空！想決鬥嗎？」、「黏剩蚊...」。