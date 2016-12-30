送夕陽、送煙火、看日出 來雲林跨年三部曲

箔子寮漁港夕陽輝煌美麗，雲林縣府邀請民眾一起送今年最後一道夕陽。（雲林縣府提供）

2016-12-30 13:03

〔記者林國賢／雲林報導〕迎新送舊，雲林縣府規劃「送夕陽、送煙火、看日出」跨年三部曲，24小時熱血送別2016、迎接2017。

跨年首部曲縣府於四湖鄉箔子寮漁港舉辦「四湖箔子寮SONG夕陽」，透過音樂會方式送別今年最後一道夕陽。

二部曲是到劍湖山世界欣賞眾星雲集的跨年晚會，觀看全台面積最廣、長度最長跨年煙火秀；今年邀請在國際澳門煙火比賽冠軍團隊操刀煙火表演，預計施放1萬800發煙火，搭配環場燈光秀，呈現最完美視覺饗宴。

第三部曲在元旦清晨6點到西螺大橋參加「旭出虹橋，喜迎燈會2017」，迎接明年第一道晨曦，迎接喜氣的新年。