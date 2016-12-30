鄭明典也稱讚！一張圖讓你秒懂跨年活動天氣

中央氣象局也特別繪製跨年三天年假的天氣概況，一張圖讓民眾了解未來三天天氣及穿著。（圖擷自臉書「報天氣 - 中央氣象局」）

2016-12-30 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕跨年將屆，許多民眾計畫參加跨年活動，對於送日落、跨年夜及迎曙光的天氣訊息十分關心，中央氣象局也特別繪製跨年三天連假的天氣概況，一張圖讓民眾了解未來三天天氣及穿著。

臉書「報天氣 - 中央氣象局」表示，今明兩天因為大陸高壓出海，環境逐漸由東北風轉為偏東風，使得東臺灣水氣略增，基隆北海岸和宜蘭這兩天仍有短暫雨出現，想看今年最後一道日落可能要碰運氣，建議到西半部及澎金馬離島送夕陽；至於想清楚看到跨年煙火，建議民眾前往上風處，全台各地風向有所不同，以北台灣為例，跨年夜偏東風，民眾以在東側欣賞煙火效果較佳，由於跨年人潮眾多，體感溫度變化大，建議採洋蔥式的穿衣方法。

至於迎2017年第一道曙光，北部、東北部雲層厚見到曙光機率低，東半部及恆春半島得碰碰運氣，建議在西半部高山、澎金見日出機率較高，而民眾前往沿海、高山地區看日出時風大氣溫低，須注意保暖；在週一收假日台灣各地多為好天氣，溫度持續回升。

這張圖天氣資訊豐富，版面清爽不擁擠，中央氣象局預報中心主任鄭明典也在臉書分享，並稱讚「這張設計不差」。