批官版年改案不及格 全教總下戰帖要求辯論
全教總和各地方工會代表20多人今早共同召開記者會，理事長張旭政直批，官版改革明顯規避政府責任，且沒有處理最核心的基金永續議題，無法根本解決台灣的年金問題。（記者羅沛德攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕行政院年金改革辦公室公布「國家年金改革國是會議分區會議報告」，全國教師工會總聯合會和各地方工會代表20多人今早共同召開記者會，理事長張旭政直批，官版改革明顯規避政府責任，且沒有處理最核心的基金永續議題，無法根本解決台灣的年金問題，官版年改案不及格，根本是一道「空心菜」，全教總譴責政府的無能。在記者會後，全教總全國各代表一起赴總統府，下戰帖要求辯論，期盼政府虛心接受批評。
張旭政表示，依民進黨政府預定進程，在分區座談與國是會議後，年改法案將送進國會審議，可預期分區座談與國是會議仍將是各說各話局面，為使年改方案能充分討論，全教總正式邀請蔡政府年改團隊進行公開辯論，年改攸關台灣未來，政府主事者必須接受最嚴格檢驗，行政院年金改革辦公室於106年1月6日前回應全教總的辯論邀請，否則全教總將發動集體爭議行動，以確保年改能真正落實世代共榮與基金永續。
張旭政表示，檢視蔡政府年改方案，核心精神就是要求受雇者「多繳、少領、延後退」，與2013年的馬政府年金改革方案沒有兩樣，完全忽略政府作為雇主的責任。各種退休基金入不敷出，甚至逐漸出現財務問題，極大原因是政府在該調整費率時未予調整，政府必須為政策失誤負完全責任，此外，再就歷年不足額提撥來說，有65％也是政府責任，政府必須先行補足這些歷年差額，不應轉嫁給目前在職的公教人員承受。
全教總文宣部主任羅德水表示，官版中小學教師60歲起支方案，不符家長期待，且嚴重阻礙師資新陳代謝，全教總堅決反對中小學教育人員60起支方案，建議考慮其職業屬性，中小學教育人員採取85制，並採漸進式改革，自107年改革上路後逐年加1至85，亦即55歲起支，並可提前5年申請領取減額年金，使中小學師資能維持供需平衡與活力。
對於官版方案要求受雇者「多繳、少領、延後退」，不保證基金可以永續經營，張旭政認為，蔡英文總統「30年不破產」的說法，與前任馬英九總統沒有差別，尤有甚者，蔡政府官版年改甚至將取消「由政府負最終支付責任」，按此邏輯，可以預見未來30年內，還會有多次的改革，年輕世代受雇者將處於長期不穩定狀態，不利世代共榮與社會穩定。
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