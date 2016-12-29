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茵茵秀美照回憶鷹石尖 網友大嘆封了太可惜

鷹石尖因斷崖有潛在性裂縫、具崩塌風險已於昨日封閉，以「大學生了沒」走紅、號稱新世代女神的藝人茵茵昨晚間則秀出曾在鷹石尖拍下的美照，回憶海天一色的美景。（圖擷自茵茵 Lia臉書）

2016-12-29  18:47

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭頭城的大溪秘境鷹石尖因斷崖有潛在性裂縫、具崩塌風險，於昨天下午三點封閉，禁止民眾進入，以「大學生了沒」走紅、號稱新世代女神的藝人茵茵昨晚間則秀出曾在鷹石尖拍下的美照，回憶海天一色的美景。

茵茵昨晚間在臉書PO出一張曾在鷹石尖上拍下的芭蕾絕美照，只見她單腳踮起擺出專業的芭蕾姿勢，站在高聳的懸崖邊，隨風飄舞的全白洋裝裙搭配上海天一色的美景，讓許多網友直呼實在太美。

茵茵在貼文中也寫道，如果當初沒有頂著炎炎日頭，或是懶得排2個小時的隊，「就再也拍不到我美麗家鄉的鷹石尖了」。她也邀請曾到過該處的網友分享曾經拍下的照片，不少網友也紛紛在底下分享照片，並大嘆封了實在太可惜。

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頭城大溪鷹石尖懸崖突出的石頭，許多民眾都會爬到此處拍照留念，並感受壯麗的山海美景。（資料照，記者林敬倫攝）

從鷹石尖上可俯瞰大溪壯麗的海岸線。（資料照，記者林敬倫攝）

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相關關鍵字： 台灣美景 斷崖 美景 美照 芭蕾 茵茵 鷹石尖
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