慘！給雞蛋竟丟棄 原來是因為...

2016-12-29 20:25

〔記者陳炳宏／台北報導〕一顆雞蛋，在台灣再平常不過，但國外一群逃難中的難民孩子，未曾見過雞蛋，更不必說吃上一口。赴約旦的台灣義診發放團隊志工，每天早上都會從早餐中，帶上兩顆水煮蛋放在口袋裡，遇到瘦小的難童，會拿出來送給他們，但沒想到這幾天下來，發現雞蛋拿給孩子時，孩子竟然會直接把雞蛋丟掉，團員十分不解，甚至覺得有些傷心；後來才知道，這群出生在難民營中的孩子，根本沒看過雞蛋，更不知道這是可以吃的東西。

義診發放團得知敘利亞難民孩子丟棄雞蛋的真實原因後，志工試著讓孩子吃蛋，發現孩子們喜歡吃，也需要吃，於是跟飯店訂了500顆蛋，沒想到飯店老闆知道原委後，啟發善心，自己捐了500顆蛋的錢。從此「5百顆蛋的故事」，不僅在約旦敘利亞難民營溫情傳開，也傳回國內。

在義診發放團志工小心保護下，將這500顆水煮蛋放在義診中的小兒科診間，只要有人進來看診，就先送上兩顆水煮蛋，小兒科裡幾乎都是媽媽帶著幼童來看病，媽媽們沒想到一進來就會收到這個小小的驚喜，一幕幕母親餵食孩子吃著雞蛋的溫馨畫面，讓從平安國度遠赴異國救助難民的志工，真正見證到「見苦知福」的感人畫面。

慈濟基金會指出，義診發放團不僅進行物資與大米發放，更關懷當地的孩童就醫資源貧乏的問題，在約旦義診期間已順利完成對無肛症、疝氣等孩童的開刀手術，守護著逃難孩童的生命，更貼心溫暖著這一群流離失所孩子的心靈與健康。