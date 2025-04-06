週一陽光露臉！白天高溫29度 晚間恐有短降雨

週一白天氣溫回暖。（資料照）

2025/04/06 21:48

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週一白天氣溫回暖，但早晚溫差較大，建議適時增減衣物。​白天雲量偏多，西半部整體氣溫約為27至29度，夜間有機會出現短暫降雨，外出時請攜帶雨具以防萬一。受低氣壓影響，海面平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻須留意。

中央氣象署預報，週一北部地區、西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。東北風偏強，外島、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

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溫度方面，週一夜晚清晨各地低溫約17至22度，白天高溫相較於今天上升，西半部約27至29度，東半部約22至26度，感受上溫暖偏熱。澎湖20至24度；金門17至26度；馬祖15至19度。

天氣風險公司指出，週一附近風場轉偏南風，各地轉晴氣溫明顯回升，白天高溫接近30度。週二晚間開始，華南水氣與較涼的偏北風慢慢接近台灣，全台氣溫下降，北部、東部、中部可能連日陰雨，濕冷感覺會延續到週五。

紫外線指數部分，週一基隆市、台北市、宜蘭縣、新竹縣為「中量級」；金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週一受高壓迴流影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。竹苗、宜蘭及花東空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週一西半部整體氣溫約為27至29度。（擷取自中央氣象署網站）

週一基隆市、台北市、宜蘭縣、新竹縣為「中量級」；金門縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

空氣品質方面，週一受高壓迴流影響，環境風場為偏東風。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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