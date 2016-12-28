希望入學 新住民二代林秉賢拚上台大
2016-12-28 19:06
〔記者張安蕎／新北報導〕台灣大學「希望入學」計畫放榜，三峽北大高中學生林秉賢錄取農業化學系，身為新住民二代、家境貧困的他，不畏艱困苦讀終於出頭天，盼發揮所學，到印尼故鄉發展農業技術；錦和高中學生李采妍也錄取中文系，她選擇離家近的高中就讀，省下交通時間，因而能發揮最大學習成效，證明不補習也能有好成績。
就讀三峽北大高中的林秉賢，從小看著印尼籍的母親扛起家中經濟重擔，讓他學會刻苦與耐勞的重要，因家境比不上其他有能力補習的同學，所以他要求自己在學習上，必須更加勤奮求解，並積極參加科展，期盼能進入理想大學，為社會盡一份力，林秉賢說，農業化學系是他的夢想學系，「很想要去母親的故鄉看看，並將自己所學的農化知識應用在家鄉，進而改善家鄉的生活環境！」
北大高中校長施雅慧表示，林秉賢是本校首屆畢業生，也是第一位上榜台大的學生，他不被環境困住，積極奮鬥的生命能量，值得嘉勉。
就讀錦和高中的李采妍，參加台大希望入學計畫，錄取台大中國文學系，當初選擇錦和高中是因離家很近，省下舟車勞頓之苦，便能有完整的念書時間，因此三年皆未補習，完全靠學校任課老師及自我努力，還可利用課餘時間從事社會服務，希望進入大學後，能延續社會對她的關心，服務更多需要幫助的人，貢獻己力。
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