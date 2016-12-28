北市違規增逾21萬件 交通大隊：民眾檢舉越來越多

2016-12-28 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王欣儀指出，今年截至11月北市交通事件裁決所交通違規金額比去年同期暴增近2億元，違規案件數較去年同期增加超過21萬件，創近5年新高。北市交通大隊回應，今年違規取締件數與往年警方取締件數差異不大，反而是民眾今年的檢舉件數比去年多出18萬件，檢舉件數居高不下。

據《蘋果》報導，王欣儀今表示，今年1到11月交通違規案件總件數高達195萬2654件，交通違規金額高達26億元，比去年同期暴增近2億。違規件數中排名第一的是「違規停車」。王欣儀認為，這顯然是因市長柯文哲上任後不斷拋出交通新政策、柯市府交通規劃不當，像是推動全市路邊及巷弄停車格收費、增設禁止臨停的紅黃線等，導致停車成本增加或恐因臨停隨時吃罰單。

北市交通大隊回應，今年交通裁決所及交通大隊取締的195萬件數中，交大取締176萬件與往年差異不大，主要是民眾檢舉越來越多，由於檢舉管道更趨方便，民眾檢舉違規件數居高不下，今年檢舉件數較去年多出18萬件。