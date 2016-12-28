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大慶商工學生獲金手獎 還抽中智慧型手機

2016-12-28  14:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕有影，沒影，參加技藝競賽獲得全新的I-phone 7！別懷疑，員林市私立大慶商工學生林清琰日前參加全國高級中等學校技藝競賽，從上百位選手中脫穎而出，獲得金手獎，但最讓他驚喜的是獲得一支I-phone 7。

這支I-phone 7市價為2萬4000元，林清琰說，他獲得的有點意外，「簡直是天上掉下來的禮物」他表示，日前到高雄市參加技藝競賽，一連舉行3天，全國各科類組的比賽共有百名「金手獎」得主，他是其中之一，但很多獲獎者因為之前都熬夜奮戰，在知道獲獎後就「打道回府」，他聽主辦單位說，留下來受獎可以獲得「特別禮」，他索性待到頒獎一刻，結果竟然抽到一支I-phone 7。

他說，這是主辦單位鼓勵獲獎者留下來跟長官受獎的獎勵品，但很多得主早就打道回府，現場只剩下4、50人抽7支I-phone 7，那知自己「狗屎運」那麼好。

他說，回到家媽媽看到他獲得票I-phone 7，馬上要用1萬元向他買，他因為自己已有一支手機，所以就讓給媽媽，但隔天越想越不對，這是他人生第一次獲得「金手獎」附帶的獎品，他跟媽媽商量，「以後我賺錢，一定買給妳一支」，媽媽欣然接受。

大慶商工今年參加技藝競賽成績斐然，除了林清琰勇奪汽車噴漆職種金手獎外，林秉閎也拿到同比賽類組的金手獎，另外美容科的李雅鵑獲得家事類科美髮組的金手獎。

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  • 林清琰双喜臨門，獲金手奬，又抽中i phone 7。（記者顏宏駿攝）

    林清琰双喜臨門，獲金手奬，又抽中i phone 7。（記者顏宏駿攝）

  • 大慶商工參加全國技藝競賽，成績不凡。（記者顏宏駿攝）

    大慶商工參加全國技藝競賽，成績不凡。（記者顏宏駿攝）

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