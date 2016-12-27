台南U12少棒隊儲訓 賴清德嘉勉為國家爭光

市長賴清德接見台南U12少棒隊，勉勵為國爭光。（記者洪瑞琴攝）

2016-12-27 11:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南U12少棒隊赴美移訓返國，市長賴清德今日接見勉勵選手小將們繼續努力，有朝一日為台南爭光、為台灣爭光！

「2017第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽」將於明年7月份在南市舉辦，為爭取第四屆世界盃少棒賽臺灣區代表，南市少棒代表隊12月3日至22日期間，由中西區協進國小洪榮進校長帶領，赴美國亞利桑納州及洛杉磯進行為期3週交流集訓活動，除了精進球技，並宣傳行銷台南，先來一趟「漂亮出擊」國民外交任務。

賴清德表示，透過移地訓練機會，教導小朋友如何在陌生環境培養團隊凝聚力，市府提供資源培訓，並成立選訓小組，與結合成功大學及崑山科技大學的運科團隊合作，以科學專業輔助選手，目的就是希望能夠增強小朋友球技爭取佳績，讓世界盃的冠軍獎盃有機會留在台灣、留在台南，重振台灣棒球熱潮。

今年少棒隊國外移地訓練，除了造訪亞利桑納州斯科茲代爾市、錢德勒市、圖桑市外，更進一步將移地訓練場地擴大至洛杉磯，賴清德也特別指派副秘書長劉世忠赴美拜訪當地台僑及友誼城市，亦在洛杉磯與少棒團隊共同舉行台南農特產品及觀光景點宣傳會，提升南市的國際知名度。