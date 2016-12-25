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高雄文藝獎 花媽頒獎給6位得主

陳菊與高雄文藝獎得主合影，左起依序為林生祥、蔣耀賢、殷冠群、陳菊、李俊賢、汪啟疆、裴恒宗。（記者葛祐豪攝）

2016-12-25  16:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊今天下午頒獎給本屆「高雄文藝獎」得主，共有林生祥等6人獲獎，陳菊感謝他們長期在藝文界打拼，為高雄文化做出貢獻。

2年一次的「高雄文藝獎」，今年邁入第9屆，文化局將獎金從30萬元提高到50萬元，希望表彰優秀的文化人才。

得獎者包括海洋詩人汪啟疆、兩廣醒獅團老團長裴恒宗、本土美術家李俊賢、臺灣豫劇團靈魂人物殷青群、在地行動藝術家蔣耀賢、知名音樂人林生祥等6人，涵括文學、傳統藝術、美術、戲劇、社造及音樂等領域。

頒獎典禮上，邀請得獎人林生祥以月琴，與小提琴家蔡宗言合奏，演唱其創作歌曲《種樹》及《大地書房》；殷青群則率領台灣豫劇團，演出他個人的戲曲人生；汪啟疆在大提琴家戴俐文伴奏下，朗誦創作詩篇《旗津》、《其他之歌》。

陳菊致詞時說，本屆高雄文藝獎獲獎者，都是台灣傑出的文化藝術工作者，近年來高雄全力推動文化創意產業，提供各種獎助補助措施，希望吸引更多優秀文化人才來高雄發展。

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