納粹風波延燒！光復中學校長程曉銘宣布辭職

2016-12-25 13:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市光復中學校長程曉銘突然宣布辭職，並稱下午將召開記者會說明。

據了解，校方董事會原本在日前就已經決議，在明年2月1日由教務主任黃敦煌接任校長，沒有想到發生納粹遊行事件，讓校方決定提前止血，由程曉銘提前交棒下台，並為事件負責。

新竹市私立光復高中學生前天校慶，有班級在遊行活動中扮裝納粹軍團，穿戴納粹衣帽、揮舞納粹旗幟，班導師甚至登上紙戰車比出希特勒手式，引發以色列駐台辦事處、德國在台協會提出嚴正抗議，迫使教育部做出懲處，總統府也聲明譴責並向相關國家致歉。光復高中校方指出，處分名單明天將會決定並公布。