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納粹風波延燒！光復中學校長程曉銘宣布辭職

2016-12-25  13:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市光復中學校長程曉銘突然宣布辭職，並稱下午將召開記者會說明。

據了解，校方董事會原本在日前就已經決議，在明年2月1日由教務主任黃敦煌接任校長，沒有想到發生納粹遊行事件，讓校方決定提前止血，由程曉銘提前交棒下台，並為事件負責。

新竹市私立光復高中學生前天校慶，有班級在遊行活動中扮裝納粹軍團，穿戴納粹衣帽、揮舞納粹旗幟，班導師甚至登上紙戰車比出希特勒手式，引發以色列駐台辦事處、德國在台協會提出嚴正抗議，迫使教育部做出懲處，總統府也聲明譴責並向相關國家致歉。光復高中校方指出，處分名單明天將會決定並公布。

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  • 光復中學校長程曉銘（右）與學務主任廖慶麟向社會大眾致歉。（資料照，記者蔡彰盛攝）

    光復中學校長程曉銘（右）與學務主任廖慶麟向社會大眾致歉。（資料照，記者蔡彰盛攝）

  • 新竹市私立光復高中學生前天校慶，有班級在遊行活動中扮裝納粹軍團，穿戴納粹衣帽、揮舞納粹旗幟，班導師還登上紙戰車比出希特勒手式。（翻攝臉書）

    新竹市私立光復高中學生前天校慶，有班級在遊行活動中扮裝納粹軍團，穿戴納粹衣帽、揮舞納粹旗幟，班導師還登上紙戰車比出希特勒手式。（翻攝臉書）

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