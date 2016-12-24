| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

納粹變裝風波 德駐台代表：污辱受害者及德國人

德國在台協會處長及駐台代表歐博哲強調，這件事令人難以置信，這些學生以最冒犯人的方式，展現了納粹的符號和制服。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-12-24  17:34

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市光復高中學生，昨天下午在校方舉辦的變裝遊行中，全班穿戴納粹衣帽，手持納粹旗幟，儼然成為武裝黨衛隊，甚至還行納粹禮，引發各界批判，德國在台協會處長歐博哲（Martin Eberts）對此表示難以置信，並強調，這樣的行為對納粹受害者以及德國人來說，是一種汙辱。

光復高中納粹遊行風波持續延燒，包含總統府、教育部等政府部門向各界致歉，以色列及德國駐台機構也同聲譴責，德國在台協會在臉書上表達遺憾，「顯然學生們並不了解，納粹的標誌，所代表的意義就是藐視人權與壓迫」，德國在台協會處長歐博哲接受《蘋果日報》訪問時也強調，這件事令人難以置信，這些學生以最冒犯人的方式，展現了納粹的符號和制服。

歐博哲指出，學生的行為對於遭到納粹種族清洗的大屠殺受害者，與曾受納粹鐵腕政權荼毒的民眾而言，是一種極大的污辱；這件事對於那些被憤怒地指稱是納粹罪犯的德國人來說，也同樣是一種侮辱。

他認為，所有學校都應該認知到，有責任教育學生了解納粹政權的可怕性，喚起學生對於過往歷史的正確認知，進而負責任地行事。

廣告
  • 光復高中某班學生以納粹德國為主題，不但穿搭納粹風格衣帽服飾，還高舉納粹國徽「黨之鷹」及「卍」字旗排列前進。（取自臉書）

    光復高中某班學生以納粹德國為主題，不但穿搭納粹風格衣帽服飾，還高舉納粹國徽「黨之鷹」及「卍」字旗排列前進。（取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 德國在台協會 歐博哲 納粹
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：納粹變裝風波 德駐台代表：污辱受害者及德國人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.