納粹變裝風波 德駐台代表：污辱受害者及德國人

德國在台協會處長及駐台代表歐博哲強調，這件事令人難以置信，這些學生以最冒犯人的方式，展現了納粹的符號和制服。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-12-24 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市光復高中學生，昨天下午在校方舉辦的變裝遊行中，全班穿戴納粹衣帽，手持納粹旗幟，儼然成為武裝黨衛隊，甚至還行納粹禮，引發各界批判，德國在台協會處長歐博哲（Martin Eberts）對此表示難以置信，並強調，這樣的行為對納粹受害者以及德國人來說，是一種汙辱。

光復高中納粹遊行風波持續延燒，包含總統府、教育部等政府部門向各界致歉，以色列及德國駐台機構也同聲譴責，德國在台協會在臉書上表達遺憾，「顯然學生們並不了解，納粹的標誌，所代表的意義就是藐視人權與壓迫」，德國在台協會處長歐博哲接受《蘋果日報》訪問時也強調，這件事令人難以置信，這些學生以最冒犯人的方式，展現了納粹的符號和制服。

歐博哲指出，學生的行為對於遭到納粹種族清洗的大屠殺受害者，與曾受納粹鐵腕政權荼毒的民眾而言，是一種極大的污辱；這件事對於那些被憤怒地指稱是納粹罪犯的德國人來說，也同樣是一種侮辱。

他認為，所有學校都應該認知到，有責任教育學生了解納粹政權的可怕性，喚起學生對於過往歷史的正確認知，進而負責任地行事。