HTC手機充電突自燃 消費者：嚇死人
2016-12-23 18:00
〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓市民的HTC手機，充電中時出現當機且嚴重發燙，他掀開背蓋檢視時，手機竟突然冒煙還迸出火花，造成他的手掌燙傷，他將手機「屍體」送往原廠，竟得到係因將內建電池拔除，才導致火燒機的口頭鑑定報告，讓陳男不滿反駁，當時情況危急才拔掉電池，否則持續起火一旦造成火災，豈不更嚴重？
陳男向本報投訴指出，本月12日清晨發現充電中手機嚴重發燙且當機，經掀開背蓋檢視手機竟開始冒煙並瞬間起火燃燒，他第一時間衝到廁所拔掉電池並持續沖水火苗才熄滅，除了整支手機燒毀連同右手手掌及食指也被燙傷起水泡。
陳男當天就將手機拿到專賣店由店員開出送修單送回原廠鑑定起火原因，結果隔了三至四天，竟得到原廠維修部門的來電，表示係因將內建電池拔除才導致火燒機的口頭鑑定報告。
陳男對此不滿反駁說，當時整個房間都是煙，情況危急下才會拔掉電池，否則持續起火一旦造成火災，後果豈不更嚴重，如此說法令人傻眼。
對此手機達人黃杰表示，手機一旦燃燒的溫度足以融化背蓋，經目視陳男手機照片，連同電池及機板都有燒過痕跡，塑膠背蓋卻沒有融化，有可能燃燒前背蓋已脫離，只是手機怕水氣、液體滲入機板，也怕外力撞擊擠壓，造成機板變形短路產生故障。
至於手機設計內建式電池禁止非專業人員拆機更換，則是避免造成電池短路燃燒，但仍需看到實際的手機受損狀況才能進一步判斷。
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