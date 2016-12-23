買氣回籠 聖誕紅悄悄漲價了！

2016-12-23 15:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕後天就是耶誕節了！但你是否發現，市面上的漂亮的聖誕紅都被搶光了，有些店家甚至悄悄漲價了。

業者說，被「殘貨」嚇怕了！去年和前年因為選舉的因素，聖誕過節氣氛被沖淡，買氣銳減，過完聖誕節，「殘貨」一大堆，最上游的栽種業者，今年栽種棵樹減量，不料買氣回籠，市場供不應求，這一個禮拜大家拚命追貨，有些B貨（次級）拿來當A貨賣，以5吋盆來說，以前100元就能買到很漂亮的聖誕紅，今年要買到同樣的貨色，可能要150元。

田尾公路花園瑋家花創市集老闆曾仲瑋說，台灣的聖誕紅都來自南投縣的埔里鎮或苗栗縣的卓蘭鎮，業者在半年前就要為聖誕節市況做預估再行栽種，前年和去年業者都「大失準」，結果過了聖誕節仍有兩成的「殘貨」，損失不小。

田尾鄉鳳凰花園負責人許再生說，前年底選六都市長和縣市長，今年初選總統和立委，大家談論的都是選舉話題，加上一些縣市長上任後力行儉約，聖誕紅淪為「頭號戰犯」，買氣少了兩成。

此外，為了催出民眾小吋盆的聖誕同時增加花色的可看性，有業者推出組合式藝術花架，業者曾仲瑋說，這種花架有立體的層次感，擺在店門口非常好看，一推出就受民眾歡迎。