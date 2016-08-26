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全台10大鬼屋排行 網友：民雄鬼屋人比鬼多

2016-08-26  20:10

〔即時新聞／綜合報導〕農曆七月鬼門開，許多人對於陰宅、曾發生命案的地點往往敬而遠之，網路媒體《DailyView網路溫度計》透過大數據統計出全台10大鬼屋，「文化大學」意外入榜，榜上有名的「民雄鬼屋」因寶可夢玩家聚集，則被網友戲稱「鬼都沒了，人比較多」。不過究竟還有哪些是網友認為最恐怖的鬼屋？

TOP10「日月潭教師會館」：26年前日月潭曾經發生一起慘案，當時「興業號」開船時，整整超載了50人，卻因為船隻翻覆，船上92人最後有57人命喪日月潭。

TOP9「台南神州廢棄社區」：因為遷村而荒廢，從此以後成為了治安死角，在居民口耳相傳的靈異見聞後，成為眾所皆知的恐怖地點。

TOP8「烏日鬼屋」：有路過的計程車司機看過，身穿紅衣的女鬼朝他招手，也有鄰居幫忙除草後隔天全身脹痛，甚至有去探險的學生團，隔天發現自己睡在馬路上，中間的發生什麼事情卻毫無記憶。

TOP7「杏林醫院」：民國80年歇業的杏林醫院，一直荒廢至今。據傳，有不少人在此聽到女人哭聲以及老阿伯的身影，不過這間醫院是有持有者並非荒地，至今仍賣不出去。

TOP6「外雙溪鄭成功廟」：位於外雙溪的鄭成功廟，供奉的主神從未開光入主，導致此處陰氣極盛。據傳，在夜晚，有許多孤魂野鬼在此地遊蕩。

TOP5「衛爾康西餐廳」：民國84年時在台中發生的慘劇，衛爾康的消防逃生設備不足，導致失火後有64人在火場中喪生，最後賤價出租給停車場與五金行，停車場據傳儘管車內開冷氣，溫度仍持續上升，五金行則是長年供奉地藏王菩薩，現今為牛肉麵店。

TOP4「金門廢棄坑道醫院」：身在山洞裡的醫院不見天日，環境陰涼，佔地極為廣大有如迷宮，場地還保留當時器具，是金門人公認的鬼屋。

TOP3「花蓮五子命案凶宅」：2006年花蓮縣吉安鄉的一宗命案。有許多勇者入住，據傳都看到這5位兄妹，距今仍徘徊在此地。

TOP2「文化大學大仁館」：據說文化大學大仁館為於「陰陽界的交匯處」，當初就希望以八卦鎮壓陰氣，但建商未依照八卦格局建造，反而變成「反八卦陣」聚集更多陰氣。有傳聞指出，館內的「鬼電梯」更會將人載到「地府」。除了鬼電梯外，旁邊的「奈何橋水池」的傳聞也相當著名，雖然水池的水僅到膝蓋，但仍有人失足落水後溺斃。

TOP1「民雄鬼屋」：這座「劉氏古厝」佔地1500多坪，由於後人無心維護，成為荒地後變成知名鬼屋。

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  • 《DailyView網路溫度計》統計出全台10大鬼屋，近日因民眾為抓寶大量聚集的「民雄鬼屋」，則被網友戲稱人比鬼多。（資料照，記者曾迺強攝）

    《DailyView網路溫度計》統計出全台10大鬼屋，近日因民眾為抓寶大量聚集的「民雄鬼屋」，則被網友戲稱人比鬼多。（資料照，記者曾迺強攝）

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