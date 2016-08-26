同條道路兩樣情 中市市政路挨批「一路兩制」

2016-08-26 20:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕有市民批中市市政路「一路兩制」，有一側設有汽機車的分隔島，且標線清楚及路面平坦，但另一側卻未設，不但造成汽機車交錯行駛，且路面老舊，希望市府改善。

建設局長黃玉霖表示，從河南路到環中路的市政路的路面，已列為路平的地區，將會在適當的時機啟動；至於設置分隔島部份，事實上，很多道路分隔島的設置，是基於交通安全考量，並非一條整路規劃都會一樣，以市政路而言，往河南路方向，因為有從74號快速道路下至環中路的車輛，車流量多且複雜，因此要設分隔島，但是從河南路往環中路的方向，有交叉路，可分散車流，因此設不設完全是基於交通安全的考量。

有市民反映，在5年前，市政路便出現「一路兩制」，因為自辦重劃進行市政路的道路拓寬，讓市政路往河南路方向的道路又寬又平，標線又清楚，而且還設有汽機車分流的分隔島，但市政路往環中路方向的市政路，不但舊標線與新標線交雜，而且竟未設慢車道，形成市政路「一路兩制」的離譜現象。

當時的副市長蕭家淇解釋，因為進行市政路拓寬的重劃施工，將市政路從30米拓寬到60米，且才剛開放通車，民眾不熟路況，因此不宜再封另一側，要待民眾適應再進行另一側的施工。

市民指出，至今已過去5年，市政路一樣沒有變，另一側仍沒有設分隔島進行汽機車的分流，導致機車與汽車互搶道的情況出現，相當危險。

市民呼籲市政府，政策應延續，希望新的市政團隊，能夠重新封層市政路，並且在另一側設置慢車道，否則汽車與機車交錯行駛，相當危險。