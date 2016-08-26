台中國家歌劇院今啟用 建築師伊東豊雄親見證

2016-08-26 16:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕費時10年打造完成的台中國家歌劇院今天上午正式啟用對外開放，吸引不少民眾一早到場排隊搶嚐鮮，建築設計師伊東豊雄親自到場見證，更引導民眾觀察歌劇院有別於傳統建築以直線線條為主，天花板與牆面、地面融為一體、形成弧形線條的建築特色。

台中國家歌劇院營運推動小組邀前國立台北藝術大學校長邱坤良擔任策展人，策劃為期3天的圓滿開門「淨‧水」儀式，今日並號召萬人穿水藍色服飾到場一起見證啟用盛會，象徵像水匯聚歌劇院並引進活水。

今天的啟用儀式號召在舞蹈快閃演出後正式打開大門，讓民眾進入自由參觀；下午更引進民間作醮儀式結構，由舞蹈家何曉玫率領的舞蹈團隊結合道士，透過藝術與科儀同步登場，以翻新的當代藝術展演儀式為歌劇院灑淨祈福。

建築設計師伊東豊雄也親見證啟用盛會，並替在5樓推出「伊東豊雄的劇場夢」觀念建築展揭幕，他說，民眾看建築最常看到的均是直線設計，他的歌劇院設計是天花板、牆面與地面均融為一體，形成弧形曲線，他的觀念建築展正好在有曲牆面的空間配合動畫展出，可以讓民眾更感受到建築曲線的魅力。

台中國家歌劇院上午啟用後，將展開為期1個月的試營運，試營運期間共推出包括九天民俗技藝團、親子感官劇場、美聲涵洞音樂會、藝術辦桌擂台等7個表演節目、共23場次演出。

此外，全館文創商店也同步試營運，歌劇院營推小組指出，啟用後全館全面開放民眾自由參觀，將利用試營運這1個月的時間，進行展場設備及軟體維運上的壓力測試及修正，並診斷建築軟硬體的適用性，觀迎民眾參與並提供建議。