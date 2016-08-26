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與市場相鄰的台中文學館開館 讓市場飄文學味

2016-08-26  15:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市場也飄文學味！台中文學館全館展示工程峻工，今日正式全面開館，因就位於第5市場旁，台中市長林佳龍指出，台中文學館的成立，象徵文學不是高高在上的殿堂，而能走入庶民日常生活，將成為台中文學發展軌跡的新地標。

位於西區樂群街的台中文學館，前身原為日治時期的警察宿舍群，採獨棟獨院格局，原本地方爭取拆除改建停車場，經包括當時市議員黃國書等人搶救成功，市府於98年登錄為歷史建築，並於99年4月起，配合文化資產活化再利用，設立「台中文學館」。

文化局指出，台中文學館去年4月完成建物外觀修繕並開放文學公園，日前台中文學館6棟館舍包括常設展區、主題展區、研習講堂、兒童文學區、主題餐飲區及行政區工程完工，今日正式全面開館。

開館儀式邀請民謠大師陳明章現場獻唱「望春風」等，不少文人共襄盛舉，更有包括蘇紹連、康原等8位作家親自坐鎮市集，讓作家與讀者第一類接觸，行銷文學。

林佳龍說，台中文學館從原來即將廢棄拆除的警察宿舍予以保留、活化再利用，將成為文化的靈魂與精神的地標，而且文學館位置就在柳川、第5市場旁，讓文學不再像是高高在上的神壇，而是融入庶民日常生活的一部分，讓人享受屬於文化城的生活氛圍。

本身是詩人的文化局長王志誠也說，台中文學館外面就是有知名美食的紅茶、蚵仔麵線的第5市場，象徵文學走入市民的生活。

已是立委的黃國書指出，台中既是文化城，不能沒有台中文學館，但即使不是高大建築，台中文學館從原本的廢墟變身為具有文學深度的場館，是歷史建築再利用的絕佳典範。

作家廖玉蕙也肯定，台中文學館的出現，見證了文學對於台中人的重要性，更因近來中市致力文學紮根的努力，讓許多作家願意到台中來安居落戶。

文化局指出，台中文學館開館後，包括在常設一館設置「文心飛瀑」、「文學珍珠」等互動裝置，介紹台中文學家及台中文學發展概況；常設二館展出台中文學地景、文學旅行，以「坐看文起時」等互動設施，呈現台中市文學地圖。

至於主題展區則規劃主題式展覽，首場展覽安排「普羅作家楊逵特展」。

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  • 位第五市場的台中文學館從舊警察宿舍群變身，讓市民生活中感受得到文學。（記者蘇孟娟攝）

    位第五市場的台中文學館從舊警察宿舍群變身，讓市民生活中感受得到文學。（記者蘇孟娟攝）

  • 與市場相鄰的台中文學館開館，讓市場飄文學味。（記者蘇孟娟攝）

    與市場相鄰的台中文學館開館，讓市場飄文學味。（記者蘇孟娟攝）

  • 台中文學館開館有文學市集讓民眾與作家面對面。（記者蘇孟娟攝）

    台中文學館開館有文學市集讓民眾與作家面對面。（記者蘇孟娟攝）

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