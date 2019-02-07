川普國情咨文：中國經貿須結構性改變

2019-02-07

「中國竊取美國財富 到此為止」

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週二（五日）在國會發表國情咨文，他批評中國過去數十年竊取美國的智慧財產、就業與財富，這些情況不能再持續下去，美國正尋求與中國訂立新的貿易協議。他強調，除了要解決美中長期的貿易赤字問題，也要求中國的經濟和貿易政策需有結構性改變，以保護美國的勞工和企業。

美國財長努勤、貿易代表萊席爾等美國官員下週將飛往北京，與中國官員展開新一輪貿易談判，希望在三月二日之前達成貿易協議，並為本月稍後舉行的川習會鋪路。

美財長下週赴中 新一輪貿易談判

川普在演說中還批評過去的美國政府和國會議員，讓全球兩大經濟體之間「發生這齣荒謬劇」，並說他的關稅策略正在發揮作用。他說：「我們正在讓中國搞清楚，在多年來鎖定我們的產業、竊取我們的智慧財產、偷走我們的就業與財富後，這一切已到此為止。因此，我們最近對二五○○億美元的中國產品加徵關稅，而現在我們的財政部正在收取數以十億美元的關稅。」

中國副總理劉鶴率領的代表團一月底訪問華府，在兩日的協商後美中雙方均表示取得了重大進展，但萊席爾表示，雙方仍有許多後續工作要做，甚至尚未把協議的框架寫成文字。

川普和中國國家主席習近平在去年十二月初舉行的二十國集團（G20）高峰會，場邊達成貿易戰休兵的共識，川普同意暫不把中國兩千億美元產品的關稅由十％調高至二十五％，讓雙方有九十天的時間繼續協商，若在三月二日前雙方未達成協議，就會調高關稅。

美中的貿易談判一直聚焦在中國如何進行深度的經濟和貿易政策改變，以滿足美國的要求，包括保護美國的智慧財產、終止強迫技轉、限制對國有企業補貼，以及加購美國的農業、能源和製造產品。

川普在演說中還要求國會批准《美國互惠貿易法》，該法案明定，若美國總統決定外國的關稅及非關稅貿易障礙比美國更高，他就能對外國產品加徵關稅。

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