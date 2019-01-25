防中俄洗錢 歐盟促嚴審「黃金護照」

2019-01-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟執委會週三公布報告示警，部分成員國向富裕外國人核發的「黃金簽證／護照」計畫恐助長組織犯罪集團滲透歐盟，造成洗錢、貪污及逃稅風險升高，力促成員國應遏止這類透過出賣簽證和護照以換取投資的措施，並透露通常是來自中國、俄羅斯和美國富人使用這類計畫。

憂助長組織犯罪集團滲透歐盟

歐盟主管司法事務執委喬霍瓦（Vera Jourova）表示，這類黃金簽證／護照計畫等於「向某些特權人士打開進入歐洲的黃金大門，這些人有錢可支付公民權或居留權」，恐造成打擊貪污和防範洗錢最脆弱一環。

根據國際透明組織和全球見證（Global Witness）去年十月報告，歐盟國家過去十年間透過這類計畫吸引外國直接投資約二五○億歐元（約八九○○億台幣），讓約六千人取得護照成為新公民、近十萬人拿到居留簽證成為新居民。

這是歐盟執委會首份「投資移民」報告，這些等待取得居留權或公民權的富裕外國人未受到足夠的安全和身分背景查驗，無法防止他們可能造成的安全風險、洗錢或逃稅問題。

點名保加利亞、塞浦路斯、馬爾他

歐盟點名指責，只有三個國家販賣「黃金護照」，即保加利亞、塞浦路斯和馬爾他，授予外國投資人公民身分，來交換投資一百萬至二百萬歐元，卻未規定他們得住在這些歐盟國家，或出具和他們國家「真正關係」。

另有廿個歐盟國家，包含英、法、捷克等，販賣居留許可或「黃金簽證」給願意投資的外國人，投資價碼從克羅埃西亞近一．五萬歐元到盧森堡、斯洛伐克的超過五百萬歐元。

報告透露，投資簽證計畫中獲利最多的國家是西班牙、塞浦路斯、葡萄牙及英國；西班牙一年拿到九．七六億歐元投資，英國拿到四．九八億歐元投資。

歐洲議會公民自由、司法和內政事務委員會副主席索非（Sophie in’t Veld）表示，歐盟對這類濫用行為是反應遲鈍，提議應對申請人進行背景審查及制訂統一取得公民身份的規定。

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