又施壓外企矮化台灣 我斥中國意圖邪惡

2019-01-18

外交部：嚴正要求中國懸崖勒馬

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕中國社科院法研所和北京大學互聯網發展研究中心等機構近日出版二○一八年「網絡法治藍皮書」，直接點名世界五百強企業中，蘋果等六十六家外企「錯誤標識」台灣，甚至建議中國應依現行法規「堅決處置相關違法行為」。外交部昨表達強烈抗議和嚴厲譴責，批判中國施壓意圖邪惡，嚴正要求中國「懸崖勒馬」，同時通令各外館向國際企業與駐在國政府溝通說明。

外交部強調，對中國當局繼去年脅迫航空公司及跨國企業更改對我稱謂後，再次施壓國際企業的蠻橫作為，表達強烈抗議與嚴厲譴責，並嚴正要求中方懸崖勒馬，切勿傷害台灣人民的情感及兩岸關係的良性發展。

外交部並說，中國當局此類作為將本身行政司法管轄權及政治思維「強加於域外的外國企業之上」，不僅暴露其以政治手段干擾民間企業的邪惡意圖，更違反國際商業自由運作的精神。

外交部再次呼籲國際社會，不應沉默容忍，以免中國政府變本加厲，同時也籲請相關國家政府正視中方霸凌行徑，並採取必要行動，協助其企業抗拒中方無理要求。

外交部發言人李憲章說，外交部已通電全球外館，聯繫受到打壓、點名的國際企業和駐在國政府，個別溝通說明我國立場，盼有關國家站出來展現道德勇氣，呼籲中國不要再繼續這樣蠻橫霸凌的作為。

總統府發言人黃重諺召開記者會表示，不論是對台灣強加「一國兩制」或者以政治介入經濟的手段，威脅各國企業更改台灣名稱，都是干預各國內部事務的粗暴行為。這樣的做法不但衝擊國際社會的穩定，也讓中國失去國際信任與尊敬，同時對兩岸關係的良性發展是一種公然破壞。

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