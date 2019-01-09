政戰局專文批習 企圖瓦解國人心防

2019-01-09

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國家主席習近平拋出「習五條」，大談一國兩制促統。國防部政戰局本週心戰文章「我們的心聲」批評，習通篇的談話內容充滿矛盾，包括「繞過政府的談判」、「缺乏民意基礎的協商」及「華而不實的兩制承諾」等，盡見中共操作統戰的軌跡，呼籲國軍官兵熟悉中國統戰策略，堅定捍衛我國主權、人民自由與民主。

籲國軍官兵熟悉中國統戰策略

國防部政戰局每週發佈一篇「我們的心聲」專文，主題包含戰訓防衛、資安、保密防諜、國際局勢等，本週發佈的專文則緊扣「習五條」。文章指出，習近平發表兩岸關係言論，提出五項新對台方針，內容軟硬兼施，以政治語言操弄民族意識、拉攏民心，企圖瓦解國人心理防線。

文章直指，中共迄今仍堅持專制政權，將共產黨與國家、人民劃上等號，在兩岸議題上不僅未尊重歷史，也嚴重忽視台灣民意。我國歷經六次總統民選，已是充分民主化的主權國家。「習五條」發表後，國人均表達不贊同立場，蔡總統立即召開記者會駁斥。而香港「一國兩制」經驗，證實香港人政治權利遭限縮，無法實施真正民主選舉，自由與法治基礎受侵蝕，故制度不同，是兩岸問題根本解決的窒礙。

文章另指，中國「和統是宣傳，武統才是目的」，習本次談話真正原因，是須專心應付中國經濟發展減緩、美中貿易對決、內部鷹派勢力挑戰等危機，並非其謀台產生鬆動。中共始終未放棄對我動武，把「武統」啟戰責任歸於我政府、外部勢力，企圖動搖中華民國與國際民主社群互信、激化我國社會矛盾，國人無法接受。

專文呼籲國軍官兵應深刻體認「一國兩制」即為消滅中華民國，應支持政府政策，誓為國安堅實後盾，捍衛我國二千三百萬名同胞自由、民主和國家主權，建立可恃戰力，確保國家安全和區域穩定。

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