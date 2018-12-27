國台辦再談九二共識 沒有各表

2018-12-27

〔記者鍾麗華／綜合報導〕陸委會多次指出，中共要求台灣接受「九二共識」，卻從不承認有「一中各表」，就是要消滅中華民國。中國國台辦發言人馬曉光昨日回應「北京版」的九二共識，依舊不包含「各自表述」的立場。他稱，「九二共識」的核心，就是「確定了堅持一個中國原則這一共同認知」。陸委會昨再提醒，應理解中共以「九二共識」包裝否定中華民國主權的圖謀。

陸委會：中國圖謀否定中華民國主權

馬曉光在例行記者會上說，一九九二年十一月，海協會與海基會達成了各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這就是「九二共識」。這是經過兩岸雙方確認的共識，不是誰強加給誰的所謂「政治前提」。

馬曉光強調，一九四九年以來，儘管兩岸分隔對立，存在著政治分歧，但是雙方均堅持「大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整沒有分割」。

對此，陸委會指出，政府不能接受中共將一九九二年兩岸兩會會談的歷史事實扭曲為「一中原則」的「九二共識」並強加於台灣。中共所謂的「九二共識」，並無中華民國存在的空間，本質上就是矮化台灣。「九二共識」在兩岸及台灣內部具有高度爭議，政府提醒各界應理解中共以「九二共識」包裝否定中華民國主權的圖謀，以顧及國家整體安全利益。

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