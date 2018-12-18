蔡柯會爆內幕 傳柯嗆先交出戰犯

2018-12-18

柯陣營因北市長險勝 對綠營有怨氣

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗後，執政高層積極與台北市長柯文哲修補關係，先是在北市立委補選拋出「白綠合作」議題，蔡英文總統十三日並安排與柯市長會面。但據透露，柯陣營因這次台北市長選戰過程及最後險勝，對綠營頗有怨氣，在蔡總統提出要與柯文哲會面時，柯還私下說出氣話，請民進黨：「先把戰犯交出來！」

北市府：磋商過程 從未聽聞此對話

北市府發言人劉奕霆回應，此次會面過程皆由市府與府方發言人磋商，根本沒有聽聞有這樣的對話，對於這種不負責任的放話與假消息，根本是在破壞地方與中央合作的契機。

蔡英文於黨內大敗後，主動致電六都市長當選人，表達祝賀之意，並相約安排時間見面。即使柯文哲對民進黨仍有怨氣，但在雙方幕僚不斷溝通會面，討論議題及形式下，會面仍然成行。蔡英文首先敲定十三日與柯文哲在台北北門會面，全程公開，然而當天雙方互動冷淡。

對於外界關注白綠後續關係，知情人士透露，民進黨內部意見分歧，柯目前採冷處理的觀望態度，不過爭議終究會沉澱，最終仍會以市政為優先，爭取雙方合作空間。

黨政人士：柯黑若有用 柯早就倒了

黨政人士指出，選舉結果顯示，如果選舉過程中「柯黑」有用，柯文哲早在今年初就倒了。如今民進黨大敗，面對二○二○選舉，柯文哲已是無法忽視的因素，如何與柯互動，可做重新思考與調整，不能不嘗試處理與柯的關係，儘管白綠合作在北市立委補選已破局，但未來雙方是夥伴還是敵人，還需要一段過程來觀察。

民進黨立委吳思瑤表示，民進黨作為需要沉潛和整合的政黨，沒有資本樹敵，要努力修補各種關係及結交朋友。外界看到蔡總統與柯文哲見面，以及北市立委補選過程，認為白綠似乎觸礁了，然而朋友間曾經有芥蒂，不能強求一方立刻復原；培養互信、考驗彼此善意，都需要時間。

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