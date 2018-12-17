卓榮泰：要用三個好 讓人民看見改變

2018-12-17

〔記者鍾泓良、楊淳卉／台北報導〕登記參選民進黨主席的行政院秘書長卓榮泰昨出席台北市議員洪健益的感恩餐會。卓榮泰表示，他參選不過兩天的時間就嗅到淡淡的選舉味道，強調這次黨主席工作須同時面臨「團結」與「檢討」兩方面，他要做到黨內選舉「不貼標籤、不出惡言」，但黨的改造「沒有留情分、沒有上限」。

黨內選舉不貼標籤 不出惡言

立委段宜康日前在立院對行政院長賴清德拍桌，卻引來卓榮泰嗆「只會檢討別人，不如自己去選黨主席」，兩人隔空交火多日。段昨於臉書貼上昔日與卓的合照，並說相信卓的雷霆之怒是腎上腺素作用；卓榮泰回應，當天動怒是認為委員沒有讓賴揆有機會講話，因此站在行政院立場應說明事實，相信雙方都是就事論事，數十年交情不會因此誤會。

卓榮泰說，他檢討過去中央政府沒辦法快速回應民意，大傷元氣；再來，所有問題集合起來要怎麼解決也做得不夠，一定要想辦法重新建立溝通管道。

他強調，黨內選舉一定要團結，自己也要建立黨內選舉文化，要做到「黨內選舉不貼標籤、不出惡言」，未來才能要求其他黨員都做到。卓榮泰昨也在臉書貼文，未來如有幸當選黨主席，他要用「想好、做好、讓人民說好」等三個好，來讓人民看見民進黨的改變。

另一位民進黨主席參選人、台灣民意基金會董事長游盈隆昨於臉書發文指出，九合一大敗，民進黨當權派一直沒有深思敗因，蔡英文兩年半來黨政大權一把抓，許多用人與政策不當，如今檢討未對症下藥，倒是湧現「吾皇萬歲萬歲萬萬歲」的聲浪，力拱「代理人」出來，「端著這盤團結菜到處賣」，「黨內保皇勢力如此唯蔡總統之命是從，對其不當施政袒護有加，基層黨員作何感想？」

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