誰接黨魁？林佳龍願承擔 黨內紛勸進

2018-12-11

〔記者楊淳卉、邱燕玲、林良昇／台北報導〕台中市長林佳龍前天對民進黨主席選舉表達「沒有規劃，但勇於承擔」立場後，黨內也紛紛勸進，並指若林接黨主席適才適所，可以帶領黨更貼近人民，英系立委陳明文、蘇震清昨天均認為「林佳龍是適合人選」。

讚適合人選 可帶領黨更貼近人民

民進黨昨起至十四日開放黨主席選舉登記，明年一月六日由黨員投票產生新黨魁。登記日首日黨內無人登記，但有一人領表。

由於黨主席選舉登記有五天時間，各陣營仍持續觀察黨內動向。據悉，若黨內有代表性人物搶先表態登記參選，林佳龍即可能轉向不參選。若林決定登記，最快可能在週四後明朗。

對於民進黨主席選舉，林佳龍昨重申，目前沒規劃參選，「但是身為黨員，應該要勇於承擔責任，參與民進黨重建過程。」對於是否參選新任黨主席仍未說死，但黨內紛紛勸進鼓勵。

黨內立委認為，若林接黨主席，可彰顯派系平衡。原傳出有意參選的立法院長蘇嘉全昨受訪表示，他上次有特別提到民進黨這次的選舉是大輸，希望有黨內的菁英出來，這幾天看到有幾位黨內菁英有興趣出來領導這個黨，「我們也會鼓勵他們，也會來支持他們」。立法院副院長蔡其昌表示，只要是願意為黨打拚、承擔的人，他「個人」都給予祝福。

英系立委陳明文昨天說「很好啊，林佳龍是很適合的人選」。蘇嘉全侄子、英系立委蘇震清也表示，黨內不乏很多有才能的人，以目前浮上檯面的人選，他較推崇林佳龍，目前沒聽到陳其邁有所表示。他說，林的學經歷及能力都受到肯定，地方建設更是有目共睹。林此次無法連任，非全是林的責任，大環境也有很大影響。在民進黨氣勢低迷下，若林願意參選黨魁，非常適才適所，相信可以帶領黨更貼近人民。

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