美控華為公主涉詐欺 最重可判30年

2018-12-09

指控孟晚舟「密謀詐欺美國多家金融機構」

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國華為（Huawei）財務長孟晚舟在加拿大被捕原因揭曉，加拿大檢方七日在溫哥華法庭中指出，美國檢方指控孟晚舟涉「密謀詐欺多家金融機構」，隱匿華為和旗下香港公司星通技術（Skycom）之間的關係，星通試圖將設備賣給受美國制裁的伊朗，欺騙銀行業者讓其交易。孟晚舟若被引渡至美國受審，每項罪名面臨最高三十年徒刑。

美要求引渡 檢辯攻防6小時 保釋庭10日再開

加拿大檢方以孟晚舟有潛逃之虞，要求溫哥華法院駁回孟交保申請，但法官在聆聽檢辯近六小時攻防後，並未做出是否交保決定，另訂於十日上午十點（台灣十一日凌晨二點）再開庭。從母姓的孟晚舟是華為創辦人任正非之女，一日在溫哥華轉機時，加拿大司法人員在美國引渡要求下予以逮捕，將在郊區拘留中心度過週末。

隱匿子公司星通與伊朗交易

加拿大檢察官吉布卡斯里（John Gibb-Carsley）在法庭上指出，自二○○九到二○一四年，華為透過香港非正式子公司星通進入伊朗做生意，違反並規避美國對伊朗的貿易制裁規定；星通是一家不知名公司，孟晚舟「直接參與」華為對這些美國銀行業者的不實陳述，否認兩公司有直接關聯，讓這些幫華為清算的銀行無意間也跟星通有業務往來，成為她詐欺的「受害機構」。

「直接參與」對銀行業者不實陳述

吉布卡斯里說，孟晚舟向銀行謊稱華為曾持股星通但已出脫，事實上，星通員工就是為華為工作，使用華為電子郵件帳號、在伊朗員工交換使用兩公司信箋文具，「星通就是華為」。

孟有7本護照恐潛逃 檢反對交保

加國檢方代表美國陳述證詞，不同意孟晚舟交保，指孟財力雄厚、刻意逃避美國通緝，「有包含中國、香港在內不少於七本護照」，去年四月起意識到美國刑事調查，開始改變旅行模式；且她父親任正非淨資產達三十二億美元，即使數百萬美元保釋金也僅九牛一毛；孟能輕易逃離回國，無限期在逃和躲避起訴，因為中國和美、加之間無引渡條款。

孟晚舟委任律師馬丁（David Martin）則表示，孟晚舟的加拿大永久居民身分在二○○九年已到期，以她身分地位不可能違反法院命令，潛逃「只會對她摯愛的父親帶來羞辱和難堪」；如獲交保，孟同意交出護照、接受電子監控，直到獲釋或引渡至美國受審，所有安全相關費用由她支付。孟晚舟丈夫劉曉棕在溫哥華擁有兩處房產。

本案一旦上訴，引渡過程可能耗費數月至數年，美國有六十天時間可以正式提出引渡孟晚舟的要求，加拿大法官將裁決美國所提理由是否足以支持引渡，最後由加國司法部長拍板。

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