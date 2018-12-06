議會龍頭之爭》民進黨：國民黨擁抱舊價值

2018-12-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨九合一選舉大敗，只拿下六個地方首長，地方議會沒有任何縣市過半。對於地方議會正副議長選舉，民進黨中執會昨通過成立中央督導小組，若未按黨紀投票，將開除黨籍；不過黨內人士坦言，民進黨議員在各縣市都沒有過半，「不太可能主導」，若要約束黨員投票，恐怕執行上有困難。

對於正副議長選風，曾任台南市議員的立委王定宇表示，過去議長選舉有兩大問題讓人民無法接受，一是買票賣票、二是人選非黑即金，當中的「極致人選」，就是屏東前議長鄭太吉。過去有些涉及黑金的議長，後來還當上縣市首長，但經過二、三十年的努力，這樣的狀況越來越少，前台南市長賴清德和前台南市議長李全教的一仗，也成功讓李全教離開職務。

但王定宇表示，他要遺憾地說，這次國民黨新當選的縣市首長，不只沒有珍惜與認知選民支持他們的理由，反而去擁抱金權、黑道、有案的舊價值，選前喊「正義回來了」，選後變「黑金回來了」。

選前喊「正義回來」 選後變「黑金回來」

王定宇也說，由於正副議長選舉改為記名投票，也許無法阻止新當選的國民黨縣市首長與黑金結合，但記名投票結束後，市民要記住這些作為。

立委林俊憲更直接點名，台中市長當選人盧秀燕要推台中市議會副議長張清照、前立委顏清標之女顏莉敏擔任正、副議長；高雄市長當選人韓國瑜要找市議員許崑源、陸淑美當正、副議長，就是標準的「黑金回朝」。

林俊憲表示，選民可以Google國民黨推出的是什麼樣的人選，「這些人擔任你城市的正、副議長，請問你願意嗎？」這次選民用選票教訓民進黨，也許也打到自己、打到台灣。國民黨選後立刻推出這種人選，是權力的傲慢。

立委籲檢調全力防堵 議長選舉弊端

林俊憲並要求，基於過去議長選舉買票仍可能存在，檢調應將正副議長選舉列為社會關注的重大案件，全力防堵弊端。

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