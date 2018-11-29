選後首次 美雙艦穿越台海

2018-11-29

今年第三度通過

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨日深夜表示，美國一艘作戰艦、一艘補給艦於昨日晨間自我國東北部海域進入台灣海峽向西南航行，復於昨晚脫離台灣海峽，為例行性通過台灣海峽國際水域。這是今年至今第三度有美國軍艦航經台海，也是在九合一選後，美艦首次航經台灣海峽。

至於美軍作戰艦、補給艦型號與名稱，國軍未對外透露，但據了解，美軍作戰艦為伯克級神盾驅逐艦「史托克代爾號」，與一艘亨利．凱薩級油彈補給艦一同航行。上述兩艦航經台海時，軍方定調是執行「自由航行權」，區域亦無異常情形發生。

國防部強調，美艦航經我國周邊海域期間，國軍均依規定全程掌握與應對，有能力維護海疆、領空安全及確保區域和平、穩定。

雖這兩艘美艦南下的原因尚無法研判，但雷根號航空母艦打擊群在本月廿五日離開香港，史坦尼斯號航艦打擊群則位於新加坡一帶，兩艦是否南下與其中一個航艦打擊群會合，值得後續觀察。

根據公開資訊，「史托克代爾號」驅逐艦隨著史坦尼斯號航艦打擊群自美國西岸啟航，並在本月中旬與雷根號航艦打擊群在菲律賓海進行雙航艦行動與操演。隨後，史坦尼斯號航艦打擊群往新加坡航行，但該打擊群在十一月廿四日抵達新加坡時，卻不見「史托克代爾號」蹤跡。

這也是美軍軍艦今年第三度穿越台灣海峽，兩艘伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號、班福特號在七月七日通過台海。隨後，一艘提康德羅加級神盾巡洋艦安提坦號、一艘柯蒂斯．威爾伯號伯克級驅逐艦在十月廿二日編隊通過台海。

伯克級神盾驅逐艦「史托克代爾號」。（USS Stockdale DDG 106，取自美國海軍官網 ）

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