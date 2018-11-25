展望2020 民進黨須大破大立

2018-11-25

蘇貞昌「繼續衝」引發想像 鄭文燦穩坐中生代領頭羊

記者邱燕玲／特稿

小英執政不過短短兩年時間，今年九合一選舉就大敗，期中考分數不但不及格，甚至是難看至極，全國充斥著「教訓民進黨」的氣氛。「展望」二○二○總統大選，小英若要連任，恐怕得先徹底自我反省、檢討失敗，還必須大刀闊斧進行內部改革，大破大立，團隊該換的就換，最重要的是拿出解決問題的能力，否則連任之路必定艱辛，甚至不排除半路殺出程咬金。

大刀闊斧進行內部改革

這次選得最認真、最漂亮的蘇貞昌雖然落敗，但外界普遍肯定他不斷超越自己，團隊打選戰也不斷創新，引領風潮，帶動其他候選人競相模仿，蘇已突破年齡的侷限，昨晚一番「繼續衝」宣言，引發無限想像，若未來接下黨主席，似乎也不無可能。

至於賴清德，接任閣揆原本打算做出政績，進而為小英連任後的總統大選做準備，他也曾公開表明支持小英連任二○二○總統。但民進黨在這次縣市長大敗後，小英要取得黨內競選二○二○總統大選的入場券，尚未完全安穩入袋，自己也因敗選跟著請辭，等於和小英綁在一起，加上蘇貞昌會不會加入戰局尚不得而知，未來民進黨內恐怕得經過一番角力廝殺，才能浮現二○二○輪廓。

至於中生代，林佳龍連任台中市長失利雖是一大挫敗，打亂他更上一層樓的布局，但接下來若能沉潛學習，仍不失有再起的機會。桃園市長鄭文燦則穩坐中生代領頭羊，其施政藍綠皆肯定，連任市長輕而易舉，已是民進黨下一階段的閃亮之星。新竹市長林智堅也是另一位明日之星，其施政廣受支持，大幅翻轉竹市老舊城市的印象，讓市民充分享受城市的光榮感，且有別於傳統民進黨政治人物，懂得和年輕族群對話，掌握新世代動向，未來政治之路備受期待。如果民進黨目前檯面上的政治領袖無法與年輕世代對話，恐怕很快就會被這些中生代取代。

民進黨全面執政後又全面潰敗，而且短短不過兩年，就慘遭民意洗臉，接下來面對更加艱困的總統大選，民進黨已無嘆氣的時間，必須立即啟動內部檢討，反省為何選民要「教訓」民進黨，如果無法觸及民意，自怨自艾，對自己的錯誤視而不見，成天只會靠北、怪罪別人為何不懂自己的努力，對於問題毫無解決的能力，那失敗將會延續，不會就此停止。

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