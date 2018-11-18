獎留台灣 謝盈萱金馬封后

2018-11-18

〔記者賀靜賢／台北報導〕第五十五屆金馬獎頒獎典禮，昨晚在國父紀念館舉行；劇情片部份，台灣電影未能延續去年的入圍及得獎氣勢，除了最佳新演員無懸念，個人獎項皆是苦戰。台片的入圍最大贏家《誰先愛上他的》拿下最佳女主角、剪輯、原創電影歌曲等三項獎，總得獎數雖輸給中國導演張藝謀《影》的四項，但幸為台灣保住最佳女演員大獎，首度入圍便得獎的新科影后謝盈萱，在台上激動落淚；《我不是藥神》的徐崢獲影帝。最佳劇情長片由長四小時的中國電影《大象席地而坐》奪下，導演胡波去年自縊身亡，由母親代為領獎。

太陽花運動 奪最佳紀錄片

記錄太陽花運動和學運領袖的《我們的青春，在台灣》，奪得最佳紀錄片獎；導演傅榆雖強調該片非講政治而是青春，但她最後一句：「希望我們的國家可能被當成一個獨立的個體來看待，這是我做為台灣人，最大的願望！」台下響起如雷掌聲，得到網友大讚。沒想到，擔任頒獎人的上屆金馬影帝涂們，卻稱「中國台灣金馬」、「兩岸一家親」，有違作客之道。

除了謝盈萱奪影后，台灣女星丁寧氣勢如虹，擊敗最大勁敵、上屆金馬影后港星惠英紅，以台片《幸福城市》拿下最佳女配角獎；她從容大方以中、英雙聲帶發表感言，也是首個在台上提及「尊重同志、愛最大」、公開表態支持同婚的得獎者。彷彿在呼應「愛最大」的概念，香港資深男星袁富華奪得最佳男配角獎，他在港片《翠絲》中詮釋一名女兒心困男兒身的粵劇旦角，溫柔有力的擊敗台灣男星李鴻其、鄭人碩。

《誰先愛上他的》台片大贏家

全由台灣演員入圍的最佳新演員，競爭格外激烈。蘭嶼童星鍾家駿延續在白俄羅斯影展奪獎氣勢，以台片《只有大海知道》奪下此獎，他在紅毯穿丁字褲，台上以達悟族母語致謝，頒獎人謝金燕還替他擦眼淚。動畫《幸福路上》、《當 一個人》先後拿下最佳動畫長、短片，為台灣電影開胡。

技術性獎項類戰況慘烈，除了《誰先愛上他的》拿下最佳剪輯獎，其餘摃龜。資深剪接師「廖桑」廖慶松獲「特別貢獻獎」，他自許剪接師是最佳守門員，在台上未自彰其功，反而一一感謝職場上的前輩和東家，由他稱師長、合作夥伴的導演侯孝賢手上接下獎座，兩人相擁，情誼感人。