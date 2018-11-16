韓侯盧台中同框 高喊六都過半

2018-11-16

簽署「城市治理合作宣言」

〔記者陳建志、張菁雅、張軒哲／台中報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜、台中市長候選人盧秀燕、高雄市長候選人韓國瑜，昨天在台中同框，以各自號碼喊出「一、二、三救台灣」，三人並簽署「城市治理合作宣言」，高喊「六都過半，邁向全壘打」，現場近千位支持者情緒high到最高點。

台中市選情膠著，為了催票並相互拉抬選情，抽中一號的韓國瑜、二號的侯友宜、三號的盧秀燕，昨在台中大里盧秀燕競選總部合體，盧以三人的象徵喊出「禿子、漢子、燕子，要讓台灣人民有好日子」。

韓國瑜說，這是選前最後一次支援外縣市，這是因對盧秀燕、台中和台灣的愛，盧反空污、救經濟的訴求震撼全台，而台中和高雄一樣有腹地、空港、海港，還有強大的製造業和農漁業，必是未來可以崛起的兩大巨人。

韓國瑜批評民進黨執政這兩年，台灣人很苦悶，造成「年紀大的懷念過去榮景、中壯年擔心現在、年輕人害怕未來」，拜託民眾能讓民進黨感受到執政是錯誤、偏差的。

侯友宜批民進黨深澳電廠政策反覆，建與不建充滿政治算計，強調十一月廿四日是「正步」對「奧步」之戰。

盧秀燕強調，這場是台灣人民對蔡英文的選舉，人民要跟民進黨直球對決，這次六都至少要拿下三都，高呼「三人合體，六都過半，邁向全壘打」。

三人共同簽署「城市治理合作宣言」，宣言三大重點為：一、就任市長後親自領軍成立「跨城市合作交流委員會」，每季舉行定期會議推動重大城市合作議題；二、就任市長後三個月內，針對五大優先議題訂出施政目標、數字管理，任期內持續以市民需求為優先增設項目；三、就任市長後不分黨派，積極推動擴大各縣市參與合作，同興共榮。

韓、盧昨中午至大甲鎮瀾宮參拜媽祖，廟內跟廣場湧入數千名支持者，旗海飄揚，高呼凍蒜，場面熱鬧。