吳敦義時期生飲愛河水？韓粉被打腫臉

2018-11-16

吳跳出來澄清：愛河的水怎麼可以喝？

〔記者葛祐豪、蔡清華、施曉光／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜的粉絲，竟然認為吳敦義擔任高雄市長時，愛河的水可以喝？對此，民進黨候選人陳其邁昨受訪時強調，吳敦義擔任高雄市長時，愛河的水是又髒又臭，「不曉得韓國瑜支持者是住在高雄嗎？」

陳其邁：這支持者住高雄嗎？

吳敦義昨晚出席「海外助選團授旗誓師大會」，媒體詢問他當年愛河的水是否可以喝？吳也澄清說，「沒有這個事」，「愛河的水怎麼可以喝？那是張冠李戴」。

韓國瑜前晚在岡山造勢，一名韓粉接受中天電視訪問時，竟表示國民黨吳敦義擔任高雄市長時，愛河的水可以喝，是民進黨謝長廷接任市長後，愛河的水才變臭。

這番話遭打臉，「台灣回憶探險團」十五日在臉書PO出一張廿年前的報紙圖檔，當時報導愛河「河水髒臭 選手戴口罩划龍舟」、「港都愛河變色 吳敦義致歉」，質疑韓粉睜眼說瞎話。

陳其邁也說，一九九八年吳敦義擔任高雄市長時，為了端午節划龍舟，愛河的水又髒又臭而道歉，吳卸任市長時，汙水下水道整治只有六％多。

陳：吳曾為愛河水臭道歉

陳其邁說，後來謝長廷執政，幾乎以每年提高五％的汙水下水道接管率，逐漸讓愛河整治好。他當代理市長時，汙水截流是在建國路等，後來陳菊市長又往中上游的愛河之星整治。

謝長廷執政 逐漸整治好愛河

陳其邁指出，吳敦義擔任高雄市長時，愛河的水是又髒又臭，那是汙水下水道，那怎麼喝？「不曉得韓國瑜支持者是住在高雄嗎？」

吳敦義本人則強調，自己當時整治愛河就是疏浚，做汙水、雨水下水道，讓市區內的汙水可以排入下水道，比較不會汙染愛河，還在愛河邊興建了兩座公園，「整治得很不錯」，但愛河上游屬於高雄縣，無法一起整治，這是一個遺憾。